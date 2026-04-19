Иномарка врезалась в остановку и в магазин в Иркутской области

В городе Вихоревка Иркутской области разыскивают автоледи, которая врезалась в остановку и в магазин и скрылась с места ДТП, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Авария произошла в районе 20:45 на улице Северной. Женщина за рулем Nissan X-Trail врезалась в остановку общественного транспорта, а затем в здание магазина, где повредила складские помещения. Пострадавших в данном ДТП нет.

В результате аварии машина опрокинулась, но водитель, как рассказали очевидцы, это была женщина, с места ДТП скрылась. Сейчас инспекторы ДПС устанавливают местонахождение злоумышленницы и просят добровольно явиться в ГАИ.

Nissan X-Trail был помещен на штрафстоянку.

