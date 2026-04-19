Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье пройдут небольшие осадки (преимущественно мокрый снег), местами умеренные, температура прогнозируется плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная погода. Местами ожидается гололедица.
Скорость северного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут 0 — плюс 2 градуса, пройдут снег, мокрый снег. Днем 20 апреля будет от плюс 5 до плюс 7 градусов, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя со снегом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.