Три человека обратились за медпомощью при воздушной атаке на Таганрог

Ростовская область подверглась воздушной атаке ночью. В результате есть пострадавшие, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

В Таганроге три человека обратились за медпомощью. Ее оказали медики.

«В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования», — рассказал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Кроме того, беспилотник был сбит в Неклиновском районе. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях на этой территории нет.

Ранее над Ростовом-на-Дону и Таганрогом раздались взрывы при работе средств противовоздушной обороны.

