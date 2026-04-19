КНДР запустила несколько баллистических ракет

сегодня в 03:58

КНДР 19 апреля запустила несколько ракет. По предварительным данным, они были баллистическими, сообщает ТАСС .

Как заявил находящийся с визитом в Австралии министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, пуск ракет был сделан около 6:00. Они рухнули за пределами исключительной экономической зоны страны.

«Они уже упали, место падения находится за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — отметил Коидзуми.

Правительство Японии выразило КНДР протест из-за ракетного пуска, проведенного Пхеньяном. В Токио заявили, что действия КНДР несут угрозу. На этом фоне правительство Японии планирует продолжать тесно сотрудничать с США и Республикой Кореей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.