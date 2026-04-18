Иркутск остался без электричества из-за аномального снегопада
Массовое отключение электричества произошло в Иркутске из-за сильного снегопада. Из-за гололедицы на дорогах наблюдаются пробки и ДТП, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Местные жители рассказали, что без света остались дома в Куйбышевском, Ленинском и Октябрьском районах города. Перебои с электроэнергией зафиксированы и в области — например, в населенных пунктах Баклаши и Мамоны и других. Также о сильном снегопаде сообщили жители Ангарска.
Согласно прогнозам синоптиков, в субботу в Иркутске ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, снег (в том числе мокрый) и метель. Ночью столбики термометра опустятся до минус 7 градусов.
На дорогах и трассах Иркутска гололедица — из-за этого произошло несколько ДТП. По словам очевидцев, затор из фур возник на участке трассы Р-255 «Сибирь» вблизи населенного пункта Средний. Утром было ограничено движение на дороге Р-258 «Байкал» — там временно не могли проехать грузовики и автобусы из-за ухудшения видимости.
