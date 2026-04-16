Пенсионера спасли из пожара в московской многоэтажке
Пожар произошел в квартире девятиэтажки на Бутырской улице в Москве. Из огня спасли пенсионера, сообщает «Осторожно, Москва».
Пожар охватил комнату и балкон. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС.
Возгорание тушат с помощью подъемника.
Из горящего жилья спасли пенсионера. Ему помогают врачи. Причины пожара выясняют.
На опубликованной записи сотрудники МЧС на кране поднялись к многоэтажке. Балкон и одна из комнат квартиры выгорела.
