Овчинский: в Измайлове начали строить дом по реновации

В Восточном административном округе столицы стартовало строительство жилого объекта в рамках программы реновации. Суммарная площадь здания достигнет почти 13 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом возведут по адресу: 3-я Прядильная улица, з/у 1А, где ранее располагался снесенный дом старого жилого фонда.

«Односекционный дом на 126 квартир возведут по программе реновации в районе Измайлово на востоке столицы. Три квартиры будут обустроены для маломобильных жителей. Для удобства всех жильцов в доме предусмотрены комфортные пространства общего пользования — светлые просторные лифтовые холлы, витражное остекление, широкие дверные проемы и безбарьерная среда», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на первом этаже запроектированы помещение под комнату консьержа, а также место для хранения велосипедов и детских колясок.

Здание разместится на спокойной, лишенной активного движения улице, всего в нескольких минутах пешком от парка у Серебряно-Виноградного пруда и архитектурного комплекса «Измайловский кремль». Рядом находятся объекты повседневного спроса: продуктовые магазины, пекарни, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, школы, поликлиники и больницы. Кроме того, поблизости расположена крупная зеленая зона — лесопарк Измайлово. Транспортная доступность в районе также на высоком уровне.

Строительство дома запланировано по монолитной технологии с внедрением современных инженерных и технических решений. Благодаря увеличенным оконным проемам квартиры будут залиты светом. Балконы и лоджии остеклят, а под установку кондиционеров предусмотрят специальные корзины. Для внешней отделки используют навесные вентилируемые фасады из бетонной плитки и металлических панелей. Цветовая гамма фасадов выдержана в благородных кофейных тонах.

Придомовая территория будет соответствовать актуальным стандартам безопасности и удобства: игровые и спортивные площадки для детей разного возраста, а также зоны тихого отдыха и прогулок разместят на удалении от проезжей части. Во дворе установят освещение и систему видеонаблюдения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что реновация формирует полноценную среду для жизни.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что со старта программы реновации в Москве подготовлены свыше 300 площадок для возведения домов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».