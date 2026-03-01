Подбитый ракетой танкер тонет в Ормузском проливе у берегов Омана

Подбитый ракетой танкер под флагом Палау тонет в Ормузском проливе у берегов Омана. По данным Центра морской безопасности, в результате удара пострадали 4 члена экипажа, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB .

Издание опубликовало кадры, на которых видно, как танкер охвачен огнем. Густой черный дым идет из района рубки.

«Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет», — подписана публикация.

Накануне утром Израиль превентивно ударил по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал крупную военную операцию против Тегерана. По его мнению, у Ирана не должно быть ядерного оружия. Иранские власти приняли решение о блокировании Ормузского пролива для морского судоходства. Через пролив проходит до 20% мировых запасов нефти.

