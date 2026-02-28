Дни Ирана сочтены? США и Израиль начали крупную военную операцию против Тегерана

сегодня в 11:02

Трамп отчитался о старте крупной военной операции США и Израиля против Ирана

Американский президент Дональд Трамп сказал, что США начали крупную военную операцию против Ирана. Это произошло «некоторое время назад», сообщает РИА Новости .

Трамп отметил, что у Ирана «не должно быть ядерного оружия». Цель США — «защитить свой народ», ликвидировав угрозы со стороны режима в Тегеране.

Соединенные Штаты собираются уничтожить все ракеты, ракетную промышленность и ВМС Ирана. Трамп подчеркнул, что США потребовали у Ирана не возобновлять ядерную программу. Но Тегеран с этим не согласился.

Также президент США обратился к солдатам КСИР — он потребовал сложить оружие и сдаться.

Утром 28 февраля Израиль превентивно ударил по Ирану. В Тегеране услышали взрывы. Были атакованы, как минимум, резиденция президента, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорт в столице Ирана.

