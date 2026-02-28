Израиль превентивно ударил по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Тот в ответ может атаковать страну ракетами и беспилотниками, сообщает Mash .

В столице Ирана Тегеране прозвучали взрывы. Израиль объяснил превентивный удар тем, что якобы собирается избавиться от угроз. Также страна ввела режим ЧП на всей своей территории. Начали работать сирены, гражданская оборона поднимает тревогу.

Израильтянам порекомендовали спуститься в укрытия. Им также посоветовали не передвигаться по улицам без необходимости.

Великобритания вывезла дипломатов с территории Ирана.

В ближайшее время на Иран может полететь вторая волна ракет. Участие Соединенных Штатов в ударах пока не подтвердилось.

