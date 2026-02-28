Израиль разбомбил 3 стратегически важных цели в иранском Тегеране
Израиль атаковал резиденцию президента, штаб разведки КСИР и аэропорт в Иране
Фото - © Telegram-канал SHOT
Израиль атаковал резиденцию президента, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорт в иранском Тегеране. При этом верховного лидера страны Али Хаменеи в столице города нет, рассказали Reuters со ссылкой на официального представителя властей исламской страны, сообщает Baza.
В СМИ Израиля отмечают, что удары по Ирану — операция, которая проводится Тель-Авивом и Вашингтоном вместе.
На опубликованных записях видно, что в разных частях Тегерана произошли взрывы. Что именно было атаковано, и сколько людей пострадали, неизвестно.
Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. В столице страны прозвучали взрывы. В ответ Иран может ударить по Тель-Авиву.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.