Израиль разбомбил 3 стратегически важных цели в иранском Тегеране

сегодня в 10:20

Израиль атаковал резиденцию президента, штаб разведки КСИР и аэропорт в Иране

Израиль атаковал резиденцию президента, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорт в иранском Тегеране. При этом верховного лидера страны Али Хаменеи в столице города нет, рассказали Reuters со ссылкой на официального представителя властей исламской страны, сообщает Baza .

В СМИ Израиля отмечают, что удары по Ирану — операция, которая проводится Тель-Авивом и Вашингтоном вместе.

На опубликованных записях видно, что в разных частях Тегерана произошли взрывы. Что именно было атаковано, и сколько людей пострадали, неизвестно.

Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. В столице страны прозвучали взрывы. В ответ Иран может ударить по Тель-Авиву.

