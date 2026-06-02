Воробьев: поддержка Подмосковья обеспечивает медицину на достойном уровне

Благодаря заботе и региональной поддержке качество медицины и образования в Подмосковье находится на достойном уровне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение губернатора к жителям Московской области. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение».

«Всегда, когда ты строишь школу, когда капитально ремонтируешь поликлинику или госпиталь построил, все замечательно, там есть оборудование — МРТ, КТ, маммография, УЗИ. Самое ценное, как мы все прекрасно знаем, — это наши специалисты», — сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

Губернатор поблагодарил депутатский корпус и глав городских округов за введенные муниципальные меры поддержки.

Воробьев добавил, что при наличии поддержки, доплат и заботы все очень важные для подмосковных семей услуги находятся на достойном уровне.

