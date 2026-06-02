Воробьев: расселение ветхого и аварийного фонда в Подмосковье является приоритетом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного ежегодного обращения к жителям заявил, что в регионе в приоритете остается расселение ветхого и аварийного фонда.

По словам главы региона, это чувствительный вопрос для всей страны, Подмосковье здесь не исключение. Программа реновации в Подмосковье входит в тройку лидеров по объему.

«У нас есть заметные средства на сертификаты, которые позволяют сегодня уже получить сертификат, а завтра приобрести жилье. И мы продолжаем в ряде территорий строить дома под расселение с понятной квартирографией», — заявил Воробьев в ходе своего традиционного обращения к жителям.

По его словам, за пять лет удалось расселить 36 тыс. жителей Подмосковья. Глава региона напомнил, что в аварийном жилье 30% людей жили по соцнайму. Они не могли взять сертификат, но все изменилось благодаря поддержке властей.

«Благодаря поддержке парламента, благодаря положительному отзыву федеральных органов власти сегодня эти люди также получили возможность использовать сертификаты для улучшения своих жилищных условий», — заключил губернатор.

2 июня прошло традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затронули ключевые направления: поддержку участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

