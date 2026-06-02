Воробьев поблагодарил подмосковных тренеров за вовлеченность в воспитание детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил тренеров и спортивных наставников за вовлеченность в воспитание детей и прививание амбиций победителей.

Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение главы региона к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затронули ключевые направления: поддержку участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

«Отдельные слова благодарности нашим воспитателям, тренерам по спорту», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в городском округе Чехов продолжает развиваться спортивная инфраструктура. Речь идет о боксе, синхронном плавании, гандболе и хоккее. Все это благодаря команде тренеров, одним из которых является президент гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов.

Губернатор добавил, что в Можайске есть тренер-герой — Валерий Нагулин. В школе борьбы занимается порядка 600 детей. В Реутове Вячеслав Чанов, наставник Игоря Акинфеева, продолжает тренировать молодых вратарей. В Орехово-Зуеве карате преподает Иван Федулов. Вокруг таких тренеров строится успех детского спорта, который воспитывает личность и характер.

