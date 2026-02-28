КСИР отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив

Иранские власти приняли решение о блокировании Ормузского пролива для морского судоходства. Об этом стало известно из официального заявления военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на Reuters.

Информация о запрете была передана через ультракоротковолновую радиосвязь. Сообщение адресовано всем кораблям, находящимся в данном районе.

Согласно полученным данным, проход через стратегически важный пролив временно закрыт. Все суда должны воздержаться от попыток пересечения водной артерии.

Ранее в Сети уже появлялись сообщения о закрытии Ормузского пролива, однако они не были подтверждены официально. Через данный участок поставляется 30% нефти мира. Крупные компании были вынуждены остановить свои танкеры.

Утром 28 февраля Израиль превентивно ударил по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал крупную военную операцию против Тегерана. По его мнению, у Ирана не должно быть ядерного оружия.

