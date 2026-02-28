Иран перекрыл Ормузский пролив, через который поставляют 30% нефти мира

Проход судов через Ормузский пролив временно заблокирован. Крупные нефтяные и торговые компании остановили свои корабли, сообщает Baza .

Через Ормузский пролив перестали ходить, в том числе танкеры. Ряд СМИ писали, что Иран якобы решил перекрыть проход. Но официального решения власти страны не выносили.

Ормузский пролив соединяет друг с другом Персидский залив и мировой океан. Он имеет стратегически важное значение для торговли во всем мире.

Через Ормузский пролив проходит примерно треть СПГ и четверть нефти. Ширина объекта не очень большая — от 39 до 96 километров. Благодаря этому Иран может полностью его заблокировать.

