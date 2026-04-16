сегодня в 05:14

Двое детей погибли при атаке беспилотников в Туапсе

В Туапсе два ребенка погибли в результате атаки беспилотников по жилым домам. Им было 5 и 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В связи с произошедшим главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать помощь семьям.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — отметил Кондратьев в своем Telegram-канале.

При этом пострадали еще два человека. Им оказывают медпомощь.

Также из-за падения обломков дронов оказались повреждены дома — 5 частных и один многоквартирный. Обломки замечены и на территории предприятий в районе морского порта.

Кроме того, в поселке Лоо обломки беспилотников нанесли ущерб. В одном из случаев они повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме.

Ранее серия взрывов из-за отражения атаки дронов раздалась над Анапой, Туапсе и Геленджиком. Позже хлопки услышали и над Сочи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.