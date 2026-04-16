Московский дизайнер интерьера самолетов финансировал терроризм

Дизайнера интерьеров заключили под стражу в Москве за финансирование терроризма

Суд в Москве заключил под стражу дизайнера интерьеров для самолетов Светлану В. Ее обвиняют в финансировании терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По информации следствия, Светлана В. работала в компании по разработке интерьеров для гражданской и специальной авиации. Она отправила деньги террористической организации из Украины через электронный кошелек.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье УК России о финансировании терроризма. Ее могут посадить в колонию на 8-15 лет.

Во время допроса женщина признала, что отправляла средства террористической организации. Ее заключили под стражу. Будет организована психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

