Московский дизайнер интерьера самолетов финансировал терроризм
Дизайнера интерьеров заключили под стражу в Москве за финансирование терроризма
Суд в Москве заключил под стражу дизайнера интерьеров для самолетов Светлану В. Ее обвиняют в финансировании терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
По информации следствия, Светлана В. работала в компании по разработке интерьеров для гражданской и специальной авиации. Она отправила деньги террористической организации из Украины через электронный кошелек.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье УК России о финансировании терроризма. Ее могут посадить в колонию на 8-15 лет.
Во время допроса женщина признала, что отправляла средства террористической организации. Ее заключили под стражу. Будет организована психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
