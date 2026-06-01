В Пулково запустили проход по биометрии для посадки на рейс

Первые пассажиры, воспользовавшиеся таким сервисом, отправились из аэропорта в Пулково в Москву рейсом авиакомпании «Россия».

«В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполетных процедур», —говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе через банк, приложение «Госуслуги Биометрия» или специальные точки в аэропортах. При посадке достаточно посмотреть в камеру. Биометрия заменяет талон на регистрации и гейте, но при прохождении транспортной безопасности паспорт потребуется.

