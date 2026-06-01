сегодня в 04:25

В Пермском крае в результате ДТП погибли трое детей

В Пермском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли трое детей, сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что грузовой автомобиль «МАН» с полуприцепом ехал со стороны Перми в направлении Екатеринбурга.

По предварительной информации, его вынесло на встречку, где произошло столкновение с «Ладой». Внутри легкового автомобиля находились женщина и 4 ребенка.

Женщина и трое детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения — погибли на месте. Еще одна девочка 2019 года рождения получила травмы.

Ранее при падении минивэна в кювет в Дагестане погиб ребенок. Кроме того, еще 7 человек пострадали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.