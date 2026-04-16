Спокойствие, только спокойствие: как правильно спорить с ребенком

Педагог Замыслова: в споре с ребенком важно перейти от эмоций к аргументам

Спор можно превратить в диалог, если сохранять спокойствие, давать выбор и учить ребенка аргументировать, сообщила РИАМО кандидат педагогических наук, руководитель детского сада Анна Замыслова.

«Многое зависит от того, как построено общение в семье. В авторитарной атмосфере ребенок либо подавляет свое мнение, либо в качестве сопротивления начинает спорить сильнее. При чрезмерно мягком подходе спор превращается в манипуляцию и постоянное давление на взрослого. При партнерском стиле, с правилами, уважением к мнению ребенка, с местом для обсуждения и достижения договоренностей, спор постепенно переходит в конструктивный диалог», — сказала Замыслова.

Она посоветовала сохранять спокойствие — чем больше эмоций, тем яростнее спор и неизбежнее конфликт. Старайтесь разделять ситуации — диалог возможен, если ситуация не касается безопасности и здоровья ребенка, здесь правила непоколебимы, и спор бесполезен.

«Сменить собственную реакцию — вместо восприятия спора как вызова и борьбы занять позицию спокойного интереса. Вместо „Перестань спорить“ предложить ребенку рассказать, почему он так думает. Это переведет ситуацию из конфликта в обсуждение. Учите ребенка аргументировать — вместо „Я не хочу“ просить обосновать нежелание: „Я не хочу, потому что…“. Важно научиться переходить от эмоций к аргументам», — рассказала педагог.

Замыслова посоветовала периодически признавать правоту ребенка — не превращайте каждый разговор в «битву за правоту», давайте ребенку возможность выиграть спор в незначительных вопросах. Это снизит напряжение и покажет, что спор — не борьба и не победа, а поиск лучшего решения.

«Быть примером — ваша манера ведения спора есть единственная модель поведения, которую считывает и копирует ребенок. Поддерживайте уважение и не используйте в споре оскорблений и давления», — подчеркнула специалист.

