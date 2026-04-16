Эксперт объяснил, почему взрослые чаще бросают обучение и как этого избежать

На фоне массовых сокращений россияне все чаще обращаются к курсам для смены карьеры или повышения квалификации, но до конца доходит малая часть слушателей. Занятия начинают откладываться, появляется прокрастинация, и обучение постепенно забрасывается. Преподаватель онлайн-магистратуры «Педагогический дизайн» НИУ ВШЭ, эксперт лаборатории проектирования содержания образования Тарас Пащенко в разговоре с РИАМО рассказал, почему взрослые граждане бросают обучение и как этого избежать.

«Существует миф, что взрослым учиться сложнее из-за возраста, ухудшения памяти и прочих когнитивных способностей. Скорость усвоения новой информации действительно может снижаться, но у взрослых есть серьезное преимущество — накопленный опыт. Новые знания они легче связывают с уже знакомыми задачами и рабочими ситуациями, поэтому при правильной организации обучения могут осваивать материал не хуже, а иногда и быстрее», — объясняет Пащенко.

О проблемах

По его словам, главное отличие обучения во взрослом возрасте заключается в мотивации. Если для школьников и студентов учеба — основная деятельность, то для взрослого человека это лишь одна из задач наряду с работой, семьей и другими обязанностями. Поэтому желание продолжать напрямую зависит от того, понимает ли человек, зачем ему изучать конкретную тему и как он сможет применить ее на практике. Если эта связь не очевидна, мотивация быстро снижается.

Прокрастинация чаще всего возникает из-за трех системных ошибок. Во-первых, перегрузка и нелогичная структура материала. Многие курсы строятся по принципу «дать как можно больше полезной информации». В итоге программа превращается в сжатую версию учебника или даже нескольких учебников. Когда слушатель сталкивается с большим объемом новой информации, он быстро начинает теряться в материале. Рабочая память человека имеет ограниченный объем, поэтому усилия уходят не на понимание, а на попытку просто удержаться в теме. В этот момент часто появляется желание «вернуться к курсу позже». Во-вторых, отрыв знаний от реальности. Во многих образовательных программах сначала долго разбирается теория, а применение откладывается на потом. При этом знания, которые не связаны с задачами, часто остаются «инертными». Человек может помнить определения и даже успешно проходить тесты, но не использовать эти знания в работе. Для взрослого учащегося это особенно критично, потому что его мотивация почти всегда практическая.

И наконец преобладание пассивных форматов обучения. Просмотр лекций или чтение создают ощущение, что материал понятен. Но на практике такие стратегии плохо закрепляют знания. Исследования памяти показывают: попытка воспроизвести информацию, например, ответить на вопросы, объяснить тему своими словами или решить задачу, запоминается значительно лучше, чем повторное чтение. Традиционное обучение часто организует процесс таким образом, что оно максимизирует иллюзию освоения и минимизирует формирование навыков.

Как помочь себе учиться

«С учетом этих особенностей взрослые могут выстроить обучение так, чтобы снизить прокрастинацию и повысить эффективность», — отметил эксперт.

Важно ограничивать объем материала. Попытка изучить «все сразу» почти всегда приводит к перегрузке. Более рабочая стратегия — выделить минимальный набор знаний, который нужен для решения конкретной задачи в конкретное время, и сосредоточиться именно на нем. Еще взрослым стоит учитывать ограничения собственного внимания. Длинные учебные сессии часто приводят к усталости и откладыванию занятий. Также полезно сразу связывать новые знания с работой. После изучения темы нужно задать себе простой вопрос: где и как именно я смогу применить этот инструмент или подход прямо сейчас.

Кроме того, обучение стоит делать активным. После лекции или прочитанной главы полезно попробовать воспроизвести содержание по памяти: записать несколько ключевых идей, ответить на вопросы по теме или объяснить материал коллеге. Такие действия требуют больше усилий, чем пассивное чтение, но именно они помогают лучше запоминать информацию.

«Прокрастинация в обучении чаще всего возникает не из-за слабой мотивации, а из-за неудачной организации процесса. Если уменьшить перегрузку, связать знания с практикой и регулярно использовать активные способы закрепления материала, учиться становится заметно легче — и вероятность бросить курс, а значит и впустую потерять свои ресурсы, на полпути значительно снижается», — заключил Пащенко.

