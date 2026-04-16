Покупателям в России могут разрешить возвращать товар любым удобным способом

В России потребителей хотят наделить правом возвращать товар, купленный на цифровой платформе, любым способом, в том числе онлайн. Это следует из проекта Роспотребнадзора к федеральному закону, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, продавец на онлайн-платформах обязан указать в открытом доступе данные о праве потребителя вернуть товар надлежащего качества любым способом по своему усмотрению.

«Дистанционно, в том числе посредством услуг перевозчика или организации связи, или указанным продавцом при продаже товара, а также по запросу потребителя, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом», — говорится в проекте.

При этом магазин сможет проверить состояние возвращенного товара. Платит за доставку вещи продавцу сам потребитель.

Изменения могут начать действовать уже 1 октября 2026 года.

