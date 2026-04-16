В двух детских садах Южно-Сахалинска обнаружили кишечную инфекцию

В двух детских садах района Дальнего, входящего в городской округ Южно-Сахалинска, выявлены случаи заболевания кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По информации департамента образования, по результатам лабораторных исследований смывов в обоих учреждениях (сады № 56 и № 57) инфекция не выявлена», — отметили в администрации.

При этом на время плановой промывки сетей в Дальнем ресурсоснабжающая организация организовала подвоз воды к детским садам и жилым домам.

Детсады выполняют предписания Роспотребнадзора по проведению санитарных мероприятий и работают в штатном режиме.

