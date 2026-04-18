Накануне стало известно, что глава Тунхи Михаил Краснов ушел в отставку из-за местной элиты. Три года назад он был избран на пост главы города, сделав ставку на антикоррупционные лозунги в своей предвыборной программе.

«Я бы вообще в Россию уехал сейчас, как раз там весна началась. Я вообще, честно сказать, хочу в Саратов. <…> Родители, сестра, племянница, друзей много в Саратове. <…> Просто у меня же еще сейчас подписка о невыезде, я еще и уехать не могу», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что в Колумбии в отношении него возбудили два уголовных дела из-за якобы узурпации власти и незаконным интересом в заключении контракта. Также на русского мэра «повесили» многомиллиардный кредит предыдущего градоначальника, чью коррупционную схему Михаил раскрыл. Краснов утверждает, что не совершал данных преступлений.

Россиянин добавил, что местные жители поддерживают его. Он уверен, что одержал бы победу на очередных выборах не только мэра Тунхи, но и губернатора.

