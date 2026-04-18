Министр Двойных: в программу «Герои Подмосковья» попадают уверенные в себе бойцы

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных рассказал РИАМО о том, какими личными качествами должен обладать участник программы «Герои Подмосковья». По его словам, без уверенности в себе и настойчивости пройти отбор будет крайне сложно.

Чиновник также подчеркнул, что немаловажную роль играет стремление человека к развитию и готовность осваивать новые знания. Двойных отметил, что участники программы должны быть нацелены на практическое применение своих навыков и активно включаться в процесс стажировки.

По мнению министра, именно совокупность этих качеств позволяет не просто успешно пройти конкурсный отбор, но и в полной мере реализовать свой потенциал в рамках программы.

«Необходимы уверенность в себе, настойчивость и желание двигаться вперед. Важно быть открытым к новым знаниям, готовым применять свои навыки на практике и активно участвовать в стажировке. Эти качества помогают не только пройти отбор, но и максимально раскрыть свой потенциал в программе», — рассказал Двойных.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

