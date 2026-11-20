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Средняя зарплата в Москве за год увеличилась почти на 10%

Средняя зарплата в Москве в августе 2026 года выросла более чем на 15 тыс. рублей, или примерно на 9,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, сообщает РИА Новости .

В августе этого года средняя заработная плата в Москве составила 176 138 рублей, а в августе 2025 года — 161 101 рубль.

За год средняя зарплата выросла на 15 037 рублей, или примерно на 9,3%.

Повышение прожиточного минимума в 2027 году увеличит ряд социальных выплат, но не обязательно улучшит жизнь их получателей.

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