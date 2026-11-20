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Россиянам могут разрешить ездить в Китай на своих автомобилях

Гражданам РФ могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Такой вопрос прорабатывает Минтранс РФ, сообщает РИА Новости .

«Этот вопрос находится в проработке», — отметил глава ведомства Дмитрий Ядров.

В марте 2025 года «Коммерсант» сообщал, что Минтранс и МВД России обсуждают с властями Китая признание водительских прав для личных поездок на машинах.

С 1 января 2027 года Китай ужесточит экспортные правила для автомобилей ушедших из России брендов. Дилеры предупреждают о возможных ограничениях поставок.

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