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На Камчатке мужчина погиб в провалившемся под лед на машине

Житель севера Камчатки погиб, провалившись на автомобиле под лед, сообщает ТАСС .

Автомобиль Suzuki Escudo провалился под лед в 300 м от устья реки Апука в 2-3 м от пирса.

Внутри машины находился мужчина. Отмечается, что спасатели извлекли автомобиль из воды. Тело мужчины нашли очевидцы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на реке Нерча в Нерчинске женщина на автомобиле выехала на лед и погибла.

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