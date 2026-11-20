При пожаре на ферме в Чувашии спасли 28 коров Происшествия сегодня в 01:26

В здании фермы в селе Первомайское в Чувашии произошел пожар. Спасатели вывели 28 коров, сообщает ГУ МЧС по республике.

«Горит здание фермы: деревянный каркас, обшитый профнастилом. Размеры строения — 10 на 50 м», — говорится в сообщении. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В ликвидации пожара участвуют 4 единицы техники и 8 человек личного состава. В ходе работ спасатели вывели всех 28 коров. В результате пожара животные не пострадали. Что стало причиной пожара на момент публикации заметки неизвестно. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.