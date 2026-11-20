При пожаре на ферме в Чувашии спасли 28 коров
В здании фермы в селе Первомайское в Чувашии произошел пожар. Спасатели вывели 28 коров, сообщает ГУ МЧС по республике.
«Горит здание фермы: деревянный каркас, обшитый профнастилом. Размеры строения — 10 на 50 м», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвуют 4 единицы техники и 8 человек личного состава. В ходе работ спасатели вывели всех 28 коров. В результате пожара животные не пострадали.
Что стало причиной пожара на момент публикации заметки неизвестно.
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