При взрыве в жилом доме в Тбилиси погибли шесть человек Происшествия сегодня в 00:25

В результате взрыва в жилом доме в Тбилиси погибли шесть человек, сообщает РЕН ТВ.

В больницу госпитализировали пострадавших, в том числе ребенка. Взрыв газа произошел в жилом доме в Тбилиси в среду. Спасательные работы почти завершены. Ранее в городе Кузнецк Пензенской области произошел взрыв газа. В результате пострадали три человека. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.