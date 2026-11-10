Три человека пострадали при взрыве газа в Пензенской области

В городе Кузнецк Пензенской области произошел взрыв газа. В результате пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о хлопке газа в одноэтажном частном доме с цокольным этажом поступил 9 ноября в 19:50 мск. Из-за случившегося было повреждено остекление одного окна.

На месте работали 29 человек, 10 единиц техники, из них от МЧС России — семь человек и две единицы техники.

Причина случившегося выясняется.

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