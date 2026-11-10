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Трамп оценил шансы на завершение конфликта с Ираном после переговоров

Политика

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о переговорах с Ираном, сообщает ТАСС.

Американский лидер заявил, что они с большой вероятностью могут привести к завершению конфликта между странами.

«Они разговаривают с нами, и они разговаривают очень вежливо. Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится», — отметил президент.

Ранее Трамп заявил, что считает маловероятным возвращение к масштабным боям с Ираном.

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