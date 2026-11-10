Россияне застряли в аэропорту Фукуока: рейс в Казань задержали более чем на сутки

Российские туристы не могут вылететь с вьетнамского острова Фукуок в Казань. Рейс задерживают более чем на сутки, сообщает РЕН ТВ .

В аэропорту около 30 часов ждут несколько сотен пассажиров. Рейс VJ6853 авиакомпании VietJet Air должен был отправиться в Россию утром 9 ноября, но его несколько раз переносили.

По словам одного из пассажиров, причиной стала техническая неисправность самолета. Затем рейс и вовсе отменили.

При этом в аэропорту длительное время людей не выпускали из стерильной зоны, и лишь около четырех часов назад туристам разрешили выйти на улицу. Кроме того, VietJet Air не организовала бесплатное питание.

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