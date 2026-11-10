Онищенко пообещал разобраться с симптомом нового штамма COVID-19 PJ.2.1
Российская система здравоохранения разберется со специфическим симптомом нового штамма коронавируса PJ.2.1. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас особое внимание привлекают к появлению при этом варианте боли в горле.
«Ну что ж, с этим мы тоже разберемся», — отметил он.
При этом в Роспотребнадзоре заявили, что зарегистрированных случаев заражения PJ.2.1 в России нет.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что тоже не располагает сведениями о подтвержденных случаях выявления в России варианта коронавируса PJ.2.1.
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