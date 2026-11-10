Онищенко пообещал разобраться с симптомом нового штамма COVID-19 PJ.2.1

Российская система здравоохранения разберется со специфическим симптомом нового штамма коронавируса PJ.2.1. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, сейчас особое внимание привлекают к появлению при этом варианте боли в горле.

«Ну что ж, с этим мы тоже разберемся», — отметил он.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что зарегистрированных случаев заражения PJ.2.1 в России нет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что тоже не располагает сведениями о подтвержденных случаях выявления в России варианта коронавируса PJ.2.1.

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