Посольство РФ в ЮАР поддерживает связь с раненой россиянкой

Посольство РФ в ЮАР поддерживает связь с россиянкой, раненной при нападении на автомобиль, в котором она ехала с мужем, сообщает ТАСС .

По словам сотрудников посольства, женщина сейчас находится в одной из гостиниц Претории. Она получает необходимую медицинскую помощь.

Ранее российского туриста расстреляли и ранили его жену на трассе в ЮАР.

Как заявил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрий Арутюнов, пострадавшие при обстреле автомобиля россияне, судя по обстоятельствам, вряд ли были организованными туристами и, вероятно, путешествовали самостоятельно.

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