РСТ: россияне, пострадавшие в ЮАР, вряд ли были организованными туристами
Пострадавшие при обстреле автомобиля в ЮАР россияне, судя по обстоятельствам, вряд ли были организованными туристами и, вероятно, путешествовали самостоятельно. Об этом заявил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрий Арутюнов, сообщает ТАСС.
«По обстоятельствам, описанным в СМИ, можно предположить, что речь идет о самостоятельных путешественниках. Однако подтвержденных данных о том, как была организована их поездка, у нас пока нет», — отметил он.
Арутюнов отметил, что туроператоры редко организуют поездки по ЮАР в формате самостоятельного управления автомобилем. Если туристы все же выбирают такой вариант, маршрут прописывается заранее, а принимающая компания отслеживает передвижение машины по GPS и прибытие в запланированные пункты. При задержке с путешественниками связываются, чтобы выяснить причину.
Эксперт подчеркнул, что этот случай не означает необходимости отказываться от поездок в ЮАР.
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