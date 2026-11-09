РСТ: россияне, пострадавшие в ЮАР, вряд ли были организованными туристами

Пострадавшие при обстреле автомобиля в ЮАР россияне, судя по обстоятельствам, вряд ли были организованными туристами и, вероятно, путешествовали самостоятельно. Об этом заявил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрий Арутюнов, сообщает ТАСС .

«По обстоятельствам, описанным в СМИ, можно предположить, что речь идет о самостоятельных путешественниках. Однако подтвержденных данных о том, как была организована их поездка, у нас пока нет», — отметил он.

Арутюнов отметил, что туроператоры редко организуют поездки по ЮАР в формате самостоятельного управления автомобилем. Если туристы все же выбирают такой вариант, маршрут прописывается заранее, а принимающая компания отслеживает передвижение машины по GPS и прибытие в запланированные пункты. При задержке с путешественниками связываются, чтобы выяснить причину.

Эксперт подчеркнул, что этот случай не означает необходимости отказываться от поездок в ЮАР.

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