Российского туриста расстреляли и ранили его жену на трассе в ЮАР

Супруги направлялись на отдых в национальный парк Крюгера, когда их автомобиль наехал на разбросанные на дороге шипы. Мужчина остановился, чтобы заменить пробитое колесо. В этот момент на них напали неизвестные.

Преступники ограбили туристов и несколько раз выстрелили в россиянина. От множественных огнестрельных ранений он скончался на месте. Его жена получила ранение в глаз, но выжила.

Нападение произошло вечером на трассе N4 недалеко от Экандустриа, в провинции Мпумаланга. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве, но пока никого не задержали.

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