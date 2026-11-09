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Российская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры

Политика

Российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с США и Украиной, сообщает Mash.

Сама встреча начнется 10 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, деэскалации и дальнейшие шаги к миру.

Ранее Кремль раскрыл состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби.

После этого спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

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