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Российская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры

Российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с США и Украиной, сообщает Mash .

Сама встреча начнется 10 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, деэскалации и дальнейшие шаги к миру.

Ранее Кремль раскрыл состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби.

После этого спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

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