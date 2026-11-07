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Песков назвал участников российской делегации на переговорах по Украине

Кремль раскрыл состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Sputnik .

Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин.

Кроме того, в делегацию включены начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Накануне участники делегации были приглашены на совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

Ранее сообщалось, что украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавит глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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