Разведчик Bombardier Artemis II второй раз за неделю курсировал над Черным морем

Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО вновь замечен над нейтральными водами Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II второй раз на текущей неделе замечен над нейтральными водами Черного моря: он курсирует в южной части акватории с запада на восток и обратно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в предыдущий раз борт работал над акваторией в минувший вторник, проведя на маршруте в общей сложности девять часов и повторив собственный «рекорд» нахождения в воздухе, поставленный летом.

Накануне Artemis II замечали в районе Калининградской области: территорию он облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

«В настоящее время борт занимает высоту около 9 тыс. м, не использует коридоры, определенные для гражданской авиации, и не входит в воздушное пространство какой-либо из стран, за исключением Румынии, откуда вылетел», — уточнил источник.

Базируется самолет на аэродроме в румынской Констанце.

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