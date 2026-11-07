Германия больше не может поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot: это создаст критические бреши в собственной обороне, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke, пишет ТАСС .

«Снабжение, прежде всего комплексами Patriot, идет тяжело. Германия уже поставила несколько систем и к ним множество управляемых ракет. Большего мы сейчас сделать не можем. Все, что мы отдадим сейчас, мы временно не сможем возместить, — это проделает у нас бреши, допустить которые мы не имеем права», — сказал он.

По словам Писториуса, другие государства «сделали значительно меньше», поэтому Германия ждет от партнеров наращивания усилий: серьезно об этом собираются говорить на встрече Контактной группы по Украине в середине ноября. Министр также заявил, что не видит больших шансов на скорое прекращение огня, а отказ от помощи Киеву, на котором настаивает «Альтернатива для Германии», спровоцирует массовый наплыв украинских беженцев в страны Центральной и Западной Европы.

Германия — крупнейший донор Украины в Европе: с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около 43,3 млрд евро гуманитарной и 57,6 млрд евро военной помощи. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия киевскому режиму лишь затягивают конфликт.

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