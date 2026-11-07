Овчинский: дом на 640 квартир построили для реновации в Измайлове

В столичном районе Измайлово на востоке Москвы завершили строительство ЖК в рамках программы реновации. Суммарная площадь квартир составляет более 40 тыс. кв. М. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка располагается по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4/4.

«Жилой комплекс переменной этажности состоит из трех корпусов. В нем 640 квартир общей площадью более 40 тыс. кв. м. На первом этаже размещены просторные вестибюли, комнаты для консьержа и колясочные. Также здесь оборудованы помещения для магазинов, салонов красоты, пунктов выдачи заказов и других объектов социально-бытовой инфраструктуры. Конфигурация корпусов образует приватный внутренний двор, где предусмотрены детские и спортивная площадки, места для спокойного отдыха, пешеходные тротуары и озеленение», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что для автомобилистов оборудовали гостевой и подземный паркинги.

Жилой комплекс построили по индивидуальному проекту. Фасады облицованы керамическим кирпичом матового белого цвета и декоративными металлическими ламелями антрацитово-серого оттенка. Крыши корпусов украшены элементами из алюмокомпозитных кассет с покрытием под медь. Витражное остекление первого этажа добавляет облику здания легкости, а цветовое решение фасадов гармонично вписывается в окружающую застройку.

Новостройка находится в зеленом районе с хорошо развитой инфраструктурой: поблизости расположены медцентры, супермаркеты, кафе, спортивные секции и учебные заведения. В шаговой доступности — живописный Измайловский остров с Серебряно-Виноградным прудом, а также большой лесопарк. До станций метро «Измайловская» и «Черкизовская» можно доехать на общественном транспорте.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что по действующей программе реновации в Северном административном округе Москвы строят 19 жилых комплексов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он подчеркнул, что до конца 2029 года переселяющихся в рамках реновации будет более 500 тысяч.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».