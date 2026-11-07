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Дома повреждены после атаки БПЛА ВСУ на Саратов

Спецоперация
Кирилл Зыков

Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости

Несколько жилых домов в Саратове получили повреждения в результате падения фрагментов беспилотников ВСУ. Среди гражданского населения обошлось без погибших, сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что порядок компенсационных выплат и ремонтно-восстановительных работ для владельцев пострадавшей недвижимости в субъекте детально отработан. 

Персональную ответственность за организацию процесса Бусаргин возложил на руководителя городской администрации Игоря Молчанова.

Специальные выездные комиссии из сотрудников муниципалитета уже приступили к подомовому обходу и фиксации материального ущерба на местах происшествий. Для оперативной координации помощи и приема заявлений от собственников имущества в здании администрации Заводского района сформировали экстренный штаб. Профильным ведомствам поручили запустить специальную горячую телефонную линию.

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