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В Партизанске возбудили дело против отца, насиловавшего дочь 8 лет

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, подозреваемого в преступлениях против своей малолетней дочери, об этом сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю .

По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении нее насилие. Девочке 13 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ребенку оказывается психологическая помощь. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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