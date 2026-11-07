В Партизанске возбудили дело против отца, насиловавшего дочь 8 лет
Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори
В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, подозреваемого в преступлениях против своей малолетней дочери, об этом сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении нее насилие. Девочке 13 лет.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ребенку оказывается психологическая помощь. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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