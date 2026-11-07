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В отношении Алексея Блиновского прекратили дело о неуплате налогов

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В отношении Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, прекратили уголовное дело о неуплате налогов. Дело закрыли из-за участия мужчины в СВО, сообщает Telegram-канал «112».

Муж осужденной Блиновской проходил обвиняемым по одному делу с супругой. По версии следствия, он помогал блогерше дробить бизнес, чтобы уклониться от уплаты налогов. Общая сумма недоимки составила около 906 млн рублей.

Весной 2024 года Блиновский подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Позже его объявили в федеральный розыск за неявку к следователю, но после возвращения к службе розыск отменили.

Теперь уголовное преследование мужчины прекращено.

Сама Блиновская находится в колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

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