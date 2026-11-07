Инфляция в России на начало ноября составила 6,95% в годовом выражении

Инфляция в России на 2 ноября составила 6,95% в годовом выражении. При этом за неделю с 27 октября по 2 ноября 2026 года на отечественном потребительском рынке зафиксирована дефляция на уровне 0,04%, сообщается на сайте министерства экономического развития России .

Инфляция в России на 2 ноября составила 6,95% в годовом выражении. В продовольственном сегменте сохранились выраженные очаги роста цен, где главным фактором выступила сезонная плодоовощная продукция, подорожавшая в среднем на 1,31%. Потребители столкнулись с удорожанием овощного набора, на фоне чего общий тренд на замедление продовольственной инфляции практически не затронул эту категорию.

Главным драйвером же снижения общего уровня цен выступил непродовольственный сектор. Там удешевление товаров ускорилось до 0,43%.

Заметнее всего скорректировалась стоимость моторного топлива. Бензин подешевел на 2%, а дизель — на 0,2%. Кроме того, на 0,1% опустились ценники на одежду и бытовую химию. Цены на легковые автомобили остались без изменений.

В сегменте продуктов питания рост стоимости притормозил до 0,31%. Покупатели ощутили удешевление сахара на 1,1%, яблок на 1% и репчатого лука на 0,04%. На молочную продукцию, сыры, хлеб и говядину рост цен практически остановился. Он составил от 0,1% до 0,3%.

В секторе услуг зафиксирован спад на 0,03%, поддержанный сезонным удешевлением туристических направлений. Отдых на Черноморском побережье России стал доступнее на 2,5%, а путевки в страны Юго-Восточной Азии подешевели на 1,7%.

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