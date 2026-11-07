В 17 регионах РФ полностью запретили продажу вейпов и жидкостей к ним

В 17 российских субъектах законодательно ввели полный запрет на розничную торговлю вейпами и жидкостями для них. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Радикальные меры по ограничению оборота никотинсодержащей продукции уже вступили в силу на территориях Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областей, Забайкальского и Пермского краев, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов, а также в республиках Алтай, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Удмуртия и Чувашия. Еще в 39 регионах страны местные парламенты в настоящее время разрабатывают аналогичные правовые акты.

Право самостоятельно устанавливать запреты на розничную реализацию вейпов, курительных смесей и любых электронных систем доставки никотина региональные власти получили благодаря федеральному закону № 186-ФЗ от 26.06.2026.

Парламентарии приняли соответствующий документ в ответ на массовые обращения граждан с требованиями защитить подрастающее поколение и навести жесткий порядок в данной сфере.

По словам спикера Государственной думы, на сегодняшний день уже более 60% субъектов РФ выбрали путь ужесточения оборота никотиновых устройств. Аналитики фиксируют заметное сокращение специализированных торговых точек по всей стране, а депутатский корпус намерен и дальше держать реализацию принятых мер под постоянным парламентским контролем ради сохранения здоровья граждан и детей.

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