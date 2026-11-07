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СК начал проверку репетитора, пристававшего к ученицам

Происшествия
Евгений Кашпирев / Фотобанк Лори

Фото - © Евгений Кашпирев / Фотобанк Лори

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о противоправных действиях репетитора в Москве. В одной из программ на федеральном канале появилась информация, что мужчина во время занятий неоднократно домогался учениц, сообщает Следком.

Как сообщалось в сюжете правовой программы федерального канала, в столице мужчина при проведении обучающих занятий неоднократно совершал противоправные действия в отношении учениц.

Для проверки обстоятельств, озвученных в сюжете, Главное следственное управление СК России по городу Москве организовало процессуальную проверку.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и по доводам сюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

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