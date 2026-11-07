Новую возлюбленную Никиты Преснякова объявили в розыск в РФ

Органы власти РФ, предположительно, объявили в розыск на территории России новую избранницу музыканта Никиты Преснякова, которая в настоящее время проживает вместе с внуком Аллы Пугачевой в США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Поводом для возбуждения исполнительного производства в отношении 27-летней Карины Филимоновой стали крупные финансовые задолженности. По информации источника, девушка накопила долги по банковским кредитам на сумму 260 тыс. рублей. Также она не перечислила в бюджет 60 тыс. рублей налоговых сборов. В общей сложности сумма долга достигла 320 тыс. рублей.

Находясь за океаном, возлюбленная артиста пыталась освоить новые направления заработка. В американском Майами она подыскивала русскоязычные обучающие курсы парикмахеров-колористов для оформления профессиональной лицензии. Позже предпринимала попытки трудоустроиться контент-стратегом и видеографом в Лос-Анджелесе.

Пресняков официально представил Карину публике в качестве своей девушки весной текущего года. Известно, что спутница музыканта воспитывает сына, родившегося в 2023 году, а официальный развод с отцом ребенка она оформила в 2025 году.

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